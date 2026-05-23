Рейтинг@Mail.ru
Служебная собака помогла найти ребенка, пропавшего в Ленинградской области - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:02 23.05.2026 (обновлено: 16:21 23.05.2026)
Служебная собака помогла найти ребенка, пропавшего в Ленинградской области

В Ленинградской области собака по кличке Ямато помогла найти пропавшего мальчика

© Ирина Волк/МАХСлужебный пес по кличке Ямато
Служебный пес по кличке Ямато - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Ирина Волк/МАХ
Служебный пес по кличке Ямато
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области мальчик пошел погулять и пропал.
  • Служебная собака по кличке Ямато взяла след, вскоре ребенка нашли.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Служебная собака по кличке Ямато помогла найти ребенка в Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информация о пропаже мальчика поступила в дежурную часть Всеволожского района, после чего на место происшествия выехали сотрудники полиции.
© Ирина Волк/МАХСлужебная собака по кличке Ямато помогла отыскать пропавшего в Ленинградской области ребенка
Служебная собака по кличке Ямато помогла отыскать пропавшего в Ленинградской области ребенка - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Ирина Волк/МАХ
Служебная собака по кличке Ямато помогла отыскать пропавшего в Ленинградской области ребенка
"Пошел гулять и пропал. Страшный сон родителей стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области. <...> Служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и уверенно повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление", — написала Волк на платформе "Макс".
По ее словам, собака лейтенанта полиции, кинолога Дарьи Ракутиной обозначила местонахождение мальчика, вскоре его удалось найти.
Волонтер рассказала, как нашла пропавшую в Тульской области девочку - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Волонтер рассказала, где нашли девочку, пропавшую в Тульской области
21 мая, 17:58
 
Хорошие новостиПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала