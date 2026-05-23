Служебная собака помогла найти ребенка, пропавшего в Ленинградской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Служебная собака по кличке Ямато помогла найти ребенка в Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информация о пропаже мальчика поступила в дежурную часть Всеволожского района, после чего на место происшествия выехали сотрудники полиции.
Служебная собака по кличке Ямато помогла отыскать пропавшего в Ленинградской области ребенка
"Пошел гулять и пропал. Страшный сон родителей стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области. <...> Служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и уверенно повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление", — написала Волк на платформе "Макс".
По ее словам, собака лейтенанта полиции, кинолога Дарьи Ракутиной обозначила местонахождение мальчика, вскоре его удалось найти.