ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над российскими регионами за шесть часов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края", - говорится в сообщении.