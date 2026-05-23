На Западе забили тревогу после нового послания Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.05.2026
10:47 23.05.2026
На Западе забили тревогу после нового послания Путина и Си Цзиньпина

AD: саммит Путина и Си Цзиньпина сигнализирует о снижении влияния США

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния США, пишет AntiDiplomatico.
  • Издание отмечает, что встреча двух лидеров знаменует собой новый качественный скачок в стратегическом партнерстве России и Китая.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния США, пишет издание AntiDiplomatico.

"Политический посыл саммита ясен: Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует собой новый качественный скачок в стратегическом партнерстве России и Китая. Это не просто двусторонняя встреча, а "шаг, призванный оказать глубокое влияние на глобальное равновесие в период упадка западного однополярного порядка и появления новых центров власти", пишет издание.

Отмечается, что обе страны практически полностью отказались от доллара и евро в своей торговле, используя рубль и юань в качестве основных валют. Эта трансформация направлена ​​на снижение зависимости от западной финансовой инфраструктуры и повышение экономической устойчивости к потенциальным новым санкциям, подчеркивает AntiDiplomatico.

Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры в узком и расширенном составе.

Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
