На Западе забили тревогу после нового послания Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине послали мировому сообществу сигнал о снижении влияния США, пишет издание AntiDiplomatico.
"Политический посыл саммита ясен: Китай и Россия намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что встреча Путина и Си Цзиньпина знаменует собой новый качественный скачок в стратегическом партнерстве России и Китая. Это не просто двусторонняя встреча, а "шаг, призванный оказать глубокое влияние на глобальное равновесие в период упадка западного однополярного порядка и появления новых центров власти", пишет издание.
Отмечается, что обе страны практически полностью отказались от доллара и евро в своей торговле, используя рубль и юань в качестве основных валют. Эта трансформация направлена на снижение зависимости от западной финансовой инфраструктуры и повышение экономической устойчивости к потенциальным новым санкциям, подчеркивает AntiDiplomatico.
Путин 19-20 мая посетил Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры в узком и расширенном составе.
Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
