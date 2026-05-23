Пушков: Би-би-си и СNN отказались ехать в Старобельск и говорить правду
20:37 23.05.2026
Пушков: Би-би-си и СNN отказались ехать в Старобельск и говорить правду

23.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская Би-би-си и американская СNN отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР.
  • Сенатор Алексей Пушков связал отказ телеканалов с их нежеланием говорить правду.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Британская Би-Би-Си и американская СNN отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР, потому что не хотят говорить правду, считает сенатор Алексей Пушков.
Британская вещательная корпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британская Би-би-си и американская СNN отказались ехать на место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Мотивы ясны. Ехать – значит, показывать. Показывать – значит, говорить о том, что было. Но говорить правду эти западные телеканалы давно разучились. И не только о событиях на Украине. Правда противоречит всей линии этих телеканалов", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
В миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлексей ПушковМария ЗахароваЛеонид ПасечникБи-би-сиВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
