Краткий пересказ от РИА ИИ Четырехкратный чемпион «Формулы-1» француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в швейцарском Ньоне.

Неизвестные в масках проникли в дом Проста утром во вторник, его сын под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф.

Полиция кантона Во ведет поиски злоумышленников, к ним также привлечена французская полиция.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в швейцарском Ньоне, сообщает издание Четырехкратный чемпион "Формулы-1" француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в швейцарском Ньоне, сообщает издание Blick

По информации источника, нападение на дом бывшего гонщика произошло утром во вторник. Неизвестные в масках проникли в дом Проста. Спортсмен получил травму головы в ходе потасовки с преступниками, его сын под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф. Что именно было украдено, не уточняется.

Полиция кантона Во ведет поиски злоумышленников. К ним также привлечена французская полиция, поскольку следователи полагают, что преступники могли скрыться за границей. В настоящий момент никаких следов нападавших не обнаружено.