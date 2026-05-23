Грабители ударили по голове легенду "Формулы-1" при атаке на дом, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион "Формулы-1" француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в швейцарском Ньоне, сообщает издание Blick.
По информации источника, нападение на дом бывшего гонщика произошло утром во вторник. Неизвестные в масках проникли в дом Проста. Спортсмен получил травму головы в ходе потасовки с преступниками, его сын под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф. Что именно было украдено, не уточняется.
Полиция кантона Во ведет поиски злоумышленников. К ним также привлечена французская полиция, поскольку следователи полагают, что преступники могли скрыться за границей. В настоящий момент никаких следов нападавших не обнаружено.
Просту 71 год. Он становился чемпионом мира "Формулы-1" в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах. Также француз является четырехкратным вице-чемпионом мира. В "Формуле-1" пилот выступал за "Макларен", "Рено", "Феррари" и "Уильямс".