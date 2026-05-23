В Перми прошел полумарафон, прерванный из-за режима беспилотной опасности - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
17:58 23.05.2026
В Перми прошел полумарафон, прерванный из-за режима беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полумарафон «ЗаБег РФ» в Перми был прерван из-за объявленного режима беспилотной опасности, но затем успешно продолжился и завершился.
  • В полумарафоне приняли участие более 6 тысяч человек, что больше, чем в предыдущие годы.
  • На полумарафонской дистанции среди женщин титул сильнейшей подтвердила Лилия Салахутдинова, а среди мужчин лучший результат показал Антон Белобородов.
ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Полумарафон "ЗаБег РФ" в Перми, прерванный из-за объявленного утром в субботу в регионе режима беспилотной опасности, состоялся и прошел успешно, в нем поучаствовали более 6 тысяч человек, сообщили РИА Новости в краевом минспорта.
"Несмотря на все сложности, "ЗаБег РФ" состоялся. Из-за объявленной беспилотной опасностью он был приостановлен. Все участники полумарафона в течение 7-10 минут спустились в укрытие в ТЦ "IMALL Эспланада". Никаких проблем не было. Перерыв длился примерно час-полтора, забег продолжился после снятия угрозы", - рассказали в краевом министерстве.
Мероприятие завершилось к обеду. По данным ведомства, на полумарафонской дистанции среди женщин в очередной раз титул сильнейшей подтвердила Лилия Салахутдинова. Ее время один час 22 минуты 51 секунда. Среди мужчин лучший результат один час восемь минут 26 секунд показал Антон Белобородов.
Собеседница агентства пояснила, что участниками события стали более 6 тысяч человек, больше, чем в предыдущие годы: в этом году было увеличено количество слотов.
В Пермском крае в субботу около 9.00 (7.00 мск) был объявлен режим беспилотной опасности. Губернатор Дмитрий Махонин также сообщил, что атака украинских БПЛА совершена на промышленное предприятие в регионе, предварительно, никто не пострадал, на подлете сбиты несколько беспилотников.
