Полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Третий полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 ― корпоративного отраслевого конкурса профессионального мастерства прошел в Минске, сообщает компания.

IEK GROUP уже второй раз проводит полуфинал своего чемпионата в Минске. Как подчеркнула директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP Наталия Бельская, компания системно инвестирует в развитие компетенций современных электриков как в России, так и за ее пределами.

"Сегодня отрасли нужны высококвалифицированные специалисты, которые умеют работать с современным оборудованием и владеют навыками программирования. Международный статус чемпионата имеет для IEK GROUP особое значение: компания развивает присутствие на зарубежных рынках, сотрудничает с иностранными заказчиками и партнерами и готова делиться своей экспертизой в области подготовки кадров. Мы рады дать возможность электромонтажникам встретиться со своими коллегами из других стран, обменяться опытом, показать, что они специалисты международного уровня", ― приводятся в сообщении слова Бельской.

Финал Чемпионата электриков IEK пройдет осенью в Ульяновске и соберет представителей четырех стран ― России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.