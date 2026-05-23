Рейтинг@Mail.ru
Полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 23.05.2026

Полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске

© Фото предоставлено пресс-службой IEKПолуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске
Полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой IEK
Полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 прошел в Минске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Третий полуфинал международного Чемпионата электриков IEK - 2026 ― корпоративного отраслевого конкурса профессионального мастерства прошел в Минске, сообщает компания.
IEK GROUP уже второй раз проводит полуфинал своего чемпионата в Минске. Как подчеркнула директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP Наталия Бельская, компания системно инвестирует в развитие компетенций современных электриков как в России, так и за ее пределами.
"Сегодня отрасли нужны высококвалифицированные специалисты, которые умеют работать с современным оборудованием и владеют навыками программирования. Международный статус чемпионата имеет для IEK GROUP особое значение: компания развивает присутствие на зарубежных рынках, сотрудничает с иностранными заказчиками и партнерами и готова делиться своей экспертизой в области подготовки кадров. Мы рады дать возможность электромонтажникам встретиться со своими коллегами из других стран, обменяться опытом, показать, что они специалисты международного уровня", ― приводятся в сообщении слова Бельской.
Финал Чемпионата электриков IEK пройдет осенью в Ульяновске и соберет представителей четырех стран ― России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
Чемпионат электриков IEK входит в библиотеку лучших практик БРИКС, а IEK GROUP является модератором международной спецификации БРИКС по компетенции "Электромонтаж", добавили в компании. Также IEK GROUP с 2016 года развивает международный стандарт компетенции "Электромонтаж" и более десяти лет поддерживает республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus.
 
МинскРоссияУльяновскБРИКСТехнологииБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала