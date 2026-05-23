Рейтинг@Mail.ru
Что толкнуло многодетную канадскую семью на переезд в Россию - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 23.05.2026

Что толкнуло многодетную канадскую семью на переезд в Россию

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются в парке "Южные культуры" в Сочи
Люди прогуливаются в парке Южные культуры в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сегодня многие семьи, проживающие на Западе, все чаще решаются на экстраординарный для иностранцев поступок — переезд в Россию. Одним нравится культура нашей страны, другие ищут спасения от современной "политики открытости".
Что толкнуло многодетную семью Фейнстра из Канады на этот шаг?

"Канада уже не та"

В январе 2024-го семья Фейнстра, состоящая из десяти человек, начала путь к новой жизни в России. Сначала они прибыли в страну по туристической визе сроком на 90 дней, а впоследствии получили временное убежище. До переезда супруги на протяжении 15 лет вели фермерское хозяйство в Канаде — разводили крупный рогатый скот и управляли молочной фермой. В России также хотели заниматься фермерством.
"Здесь мы надеемся восстановить модель нашей семейной фермы и расширить ее, а также запустить розничную часть нашего бизнеса. Также мы бы хотели создать дополнительные рабочие места для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством", — делился планами глава семейства Аренд Фейнстра.
Канадцы выбрали Россию из-за политики поддержки традиционных жизненных ценностей. Аренду, отцу восьмерых детей, было важно, чтобы его дети видели пример нормального, классического семейного уклада.
"Мы переехали ради детей. Под нашим видео в интернете собралось много позитивных комментариев россиян, и родители жены изменили свое мнение. Теперь они считают, что мы поступили правильно. Здесь мы чувствуем себя и детей в безопасности", — рассказывал он.

Сложный тест перед переездом

Но, как и любые эмигранты, семья Фейнстра столкнулась с неизбежными проблемами в новой для себя стране. В марте 2024-го Аренд рассказывал, что перед переездом в Россию, семья не успела выучить русский язык, они боялись провалить обязательный языковой тест. В этом случае им бы пришлось покинуть страну и заново подавать документы. Перелет им бы обошелся в кругленькую сумму — 20 тысяч долларов.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота МФЦ
Работа МФЦ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа МФЦ
В свою очередь, власти Нижегородской области, где и поселилась семья Фейнстра, отнеслись с пониманием к обеспокоенности Аренда. Семье пообещали дать временное убежище на территории России, если они не сдадут тест на знание русского языка и не станут резидентами.
В феврале 2025-го семья стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке благодаря указу президента России об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.
"Теперь у них гораздо больше возможностей. <...> Семья как раз строит свою ферму у нас в регионе и планирует в будущем открыть магазин фермерских продуктов. А дальше им уже нужно будет сдать экзамен на знание русского языка, чтобы подать документы на ВНЖ", — написал тогда в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Улетели, но обещали вернуться

В декабре 2025-го появилась информация, что семья Фейнстра решила временно вернуться в Канаду. Аренд рассказал в своем блоге, что после эмиграции и напряженного строительства фермы ему захотелось увидеть родных и близких, которые остались за океаном. Вторая причина отъезда — желание подзаработать.
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валюты в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валюты в Москве
"Нам нужны были дополнительные средства для фермы в России. Наши сердца принадлежат России, и скоро мы вернемся в наш любимый Нижний Новгород и продолжим развивать нашу ферму", — писал Аренд.
В апреле 2026-го появилась новость, которая обрадовала подписчиков канадского блогера. Глава многодетной семьи сообщил, что вместе с детьми направляется в Онтарио, откуда планируется возвращение в Россию.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала