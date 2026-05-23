Что толкнуло многодетную канадскую семью на переезд в Россию

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сегодня многие семьи, проживающие на Западе, все чаще решаются на экстраординарный для иностранцев поступок — переезд в Россию. Одним нравится культура нашей страны, другие ищут спасения от современной "политики открытости".

Что толкнуло многодетную семью Фейнстра из Канады на этот шаг?

"Канада уже не та"

В январе 2024-го семья Фейнстра, состоящая из десяти человек, начала путь к новой жизни в России. Сначала они прибыли в страну по туристической визе сроком на 90 дней, а впоследствии получили временное убежище. До переезда супруги на протяжении 15 лет вели фермерское хозяйство в Канаде — разводили крупный рогатый скот и управляли молочной фермой. В России также хотели заниматься фермерством.

"Здесь мы надеемся восстановить модель нашей семейной фермы и расширить ее, а также запустить розничную часть нашего бизнеса. Также мы бы хотели создать дополнительные рабочие места для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством", — делился планами глава семейства Аренд Фейнстра.

Канадцы выбрали Россию из-за политики поддержки традиционных жизненных ценностей. Аренду, отцу восьмерых детей, было важно, чтобы его дети видели пример нормального, классического семейного уклада.

"Мы переехали ради детей. Под нашим видео в интернете собралось много позитивных комментариев россиян, и родители жены изменили свое мнение. Теперь они считают, что мы поступили правильно. Здесь мы чувствуем себя и детей в безопасности", — рассказывал он.

Сложный тест перед переездом

Но, как и любые эмигранты, семья Фейнстра столкнулась с неизбежными проблемами в новой для себя стране. В марте 2024-го Аренд рассказывал, что перед переездом в Россию, семья не успела выучить русский язык, они боялись провалить обязательный языковой тест. В этом случае им бы пришлось покинуть страну и заново подавать документы. Перелет им бы обошелся в кругленькую сумму — 20 тысяч долларов.

В свою очередь, власти Нижегородской области, где и поселилась семья Фейнстра, отнеслись с пониманием к обеспокоенности Аренда. Семье пообещали дать временное убежище на территории России, если они не сдадут тест на знание русского языка и не станут резидентами.

В феврале 2025-го семья стала первой в регионе, получившей разрешение на временное проживание в упрощенном порядке благодаря указу президента России об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности.

"Теперь у них гораздо больше возможностей. <...> Семья как раз строит свою ферму у нас в регионе и планирует в будущем открыть магазин фермерских продуктов. А дальше им уже нужно будет сдать экзамен на знание русского языка, чтобы подать документы на ВНЖ", — написал тогда в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Улетели, но обещали вернуться

В декабре 2025-го появилась информация, что семья Фейнстра решила временно вернуться в Канаду. Аренд рассказал в своем блоге, что после эмиграции и напряженного строительства фермы ему захотелось увидеть родных и близких, которые остались за океаном. Вторая причина отъезда — желание подзаработать.

"Нам нужны были дополнительные средства для фермы в России. Наши сердца принадлежат России, и скоро мы вернемся в наш любимый Нижний Новгород и продолжим развивать нашу ферму", — писал Аренд.