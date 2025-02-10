https://ria.ru/20250210/semja-1998364172.html

Семье фермеров из Канады разрешили временное проживание в России

Семье фермеров из Канады разрешили временное проживание в России - РИА Новости, 10.02.2025

Семье фермеров из Канады разрешили временное проживание в России

Семья фермеров Фейнстра, приехавшая в Нижегородскую область из Канады, получила разрешение на временное проживание (РВП) в России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:11:00+03:00

2025-02-10T11:11:00+03:00

2025-02-10T11:11:00+03:00

россия

нижегородская область

канада

глеб никитин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Семья фермеров Фейнстра, приехавшая в Нижегородскую область из Канады, получила разрешение на временное проживание (РВП) в России, сообщила пресс-служба правительства региона. Путь канадцев к новой жизни в России начался в январе 2024 года. Семья из 10 человек прибыла в Россию по туристической визе, которая действовала в течение 90 дней. Позднее семье предоставили временное убежище в РФ. До переезда в Россию супруги 15 лет занимались разведением крупного рогатого скота в Канаде, а также владели козьей молочной фермой. Сейчас семья строит дом в Нижегородской области и намерена построить ферму и открыть магазин, в котором планирует продавать фермерские продукты. "Семья Фейнстра первой в Нижегородской области получила РВП в упрощенном порядке, согласно указу президента РФ об оказании поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. И это пример успешной адаптации иностранцев в нашем регионе. Рад, что иностранные граждане выбирают Нижегородскую область в качестве постоянного места проживания, и уверен, что это решение подарит семье возможность внести свой вклад в развитие нашего региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Разрешение на временное проживание выдано сроком на три года. Оно дает право зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и получать медицинские услуги после оформления полиса ОМС. Также с получением РВП семья сможет участвовать в региональных программах поддержки сельского хозяйства, что создаст дополнительные условия для ведения бизнеса. РВП позволяет в дальнейшем подать документы на вид на жительство (ВНЖ) в России. Это станет возможным минимум через восемь месяцев, при условии успешной сдачи экзамена на знание русского языка. "Семья граждан из Канады поддерживает политику Российской Федерации и разделяет семейные и духовные ценности нашей страны. Мы курируем семью с момента их приезда на территорию нашей страны, и сегодня первый документ был выдан супружеской паре и их восьмерым детям. Это очередной важный шаг на пути к гражданству Российской Федерации, ведь семья планирует остаться здесь жить, растить детей и заниматься фермерством", - отметил руководитель управления по вопросам миграции областного полицейского главка полковник полиции Андрей Кнаус. С момента переезда в Нижегородскую область сопровождением семьи занималось министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области. Позже, с 1 июля 2024 года, в регионе начала работу специализированная иммиграционная организация "Областное кадровое агентство" (ОКА) по содействию переселению иностранцев в Россию под руководством Якоба Пиннекера, переехавшего в Россию восемь лет назад. Основной задачей сотрудников агентства является создание максимально комфортных условий для переезда иностранцев в Россию через "службу одного окна" и предложение законодательных инициатив и целевых миграционных программ для упрощения въезда иностранцев из дальнего зарубежья в Нижегородскую область. "ОКА" осуществляет миграционный консалтинг "под ключ" для жителей недружественных стран, желающих переехать в Россию.

https://ria.ru/20241001/gosduma-1975746380.html

https://ria.ru/20240607/semya-1951328308.html

https://ria.ru/20241204/migrant-1987238331.html

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нижегородская область

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нижегородская область, канада, глеб никитин, общество