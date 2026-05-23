После атаки ВСУ в ЛНР местонахождение 11 студентов остается неизвестным

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. После атаки ВСУ на колледж в Старобельске остается неизвестным местонахождение 11 студентов, спасательные работы продолжаются, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Общее количество пострадавших – 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.