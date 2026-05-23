Рейтинг@Mail.ru
В Артеке почтили память студентов, погибших при атаке ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 23.05.2026
В Артеке почтили память студентов, погибших при атаке ВСУ на Старобельск

Артековцы почтили память погибших при атаке ВСУ на Старобельск студентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу беспилотники ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ, погибли 10 студентов, местонахождение 11 остается неизвестным.
  • В Артеке 3,5 тысячи человек почтили память студентов, погибших из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа ЛГПУ.
  • Память погибших почтили минутой молчания на "Артек Арене" во время закрытия смены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Память погибших студентов из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) почтили в Артеке 3,5 тысячи участников смены, была объявлена минута молчания, сообщила пресс-служба центра.
«
"Три тысячи пятьсот артековцев из 89 регионов России и 31 иностранного государства на закрытии 5-й смены "Наследники Великой Победы" минутой молчания почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске", - сообщили в пресс-службе.
Минута молчания была объявлена на "Артек Арене" во время закрытия смены директором Константином Федоренко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникКонстантин ФедоренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала