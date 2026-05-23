В Артеке почтили память студентов, погибших при атаке ВСУ на Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу беспилотники ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ, погибли 10 студентов, местонахождение 11 остается неизвестным.
- В Артеке 3,5 тысячи человек почтили память студентов, погибших из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа ЛГПУ.
- Память погибших почтили минутой молчания на "Артек Арене" во время закрытия смены.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Память погибших студентов из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) почтили в Артеке 3,5 тысячи участников смены, была объявлена минута молчания, сообщила пресс-служба центра.
«
"Три тысячи пятьсот артековцев из 89 регионов России и 31 иностранного государства на закрытии 5-й смены "Наследники Великой Победы" минутой молчания почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске", - сообщили в пресс-службе.
Минута молчания была объявлена на "Артек Арене" во время закрытия смены директором Константином Федоренко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.