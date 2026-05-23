02:13 23.05.2026
Онищенко оценил длительность летних каникул в России

Онищенко призвал не сокращать детские каникулы

© Михаил Мордасов
Дети на утренней зарядке в детском оздоровительном лагере. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что длительность летних каникул в России менять не нужно.
  • Летние каникулы у школьников продлятся с 27 мая по 31 августа.
  • Онищенко считает, что три месяца каникул достаточно для активного отдыха и посещения лагеря.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Длительность летних каникул не нужно менять, так как трех месяцев активного отдыха достаточно, чтобы школьник развеялся или съездил в лагерь, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.
"Ни в коем случае не надо сокращать детские каникулы. Нужно думать не о сокращении времени отдыха, нам нужно думать о том, чтобы вот эти месяцы, самый благоприятный период летом, он был посвящен активному и грамотному отдыху", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что ребенок в школьный период каждый день проводит 45 минут за партой в течение четырех-семи уроков. Поэтому, по словам академика, необходимо сделать все для того, чтобы ученики отдыхали активно, в том числе в летних оздоровительных лагерях.​
