Онищенко оценил длительность летних каникул в России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Длительность летних каникул не нужно менять, так как трех месяцев активного отдыха достаточно, чтобы школьник развеялся или съездил в лагерь, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.
"Ни в коем случае не надо сокращать детские каникулы. Нужно думать не о сокращении времени отдыха, нам нужно думать о том, чтобы вот эти месяцы, самый благоприятный период летом, он был посвящен активному и грамотному отдыху", - сказал Онищенко.
Он уточнил, что ребенок в школьный период каждый день проводит 45 минут за партой в течение четырех-семи уроков. Поэтому, по словам академика, необходимо сделать все для того, чтобы ученики отдыхали активно, в том числе в летних оздоровительных лагерях.