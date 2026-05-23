В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

- Аналогичные антиправительственные акции проходят в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Как убедился корреспондент РИА Новости, протестная активность в Израиле идет на спад в последние недели, так как все меньше людей посещают подобные акции.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.