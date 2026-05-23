Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 23.05.2026 (обновлено: 21:27 23.05.2026)
В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

В Тель-Авиве сотни человек вышли на антиправительственный митинг

© РИА НовостиАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве. 23 мая 2026
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. 23 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. 23 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг, в котором участвуют сторонники левого политического спектра.
  • Активисты требуют от правительства проведения мирной политики в регионе, призывают к досрочным выборам и защите демократических ценностей, а также выступают против строительства еврейских поселений на палестинских территориях.
  • Аналогичные антиправительственные акции проходят в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля из-за жалоб
Вчера, 16:28
Как убедился корреспондент РИА Новости, протестная активность в Израиле идет на спад в последние недели, так как все меньше людей посещают подобные акции.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Аналогичные антиправительственные акции проходят в субботу и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, пишет NYT
Вчера, 10:57
 
В миреИзраильИерусалимБиньямин НетаньяхуХАМАСТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала