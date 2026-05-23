Под завалами колледжа в Старобельске, предварительно, остаются три человека.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Предварительно, под завалами колледжа в Старобельске в ЛНР могут находиться еще три человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Предварительно, под завалами могут находиться три человека", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа.