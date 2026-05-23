Под завалами колледжа в Старобельске, предварительно, остаются пять человек

- Под завалами общежития в Старобельске предварительно остаются пять человек.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погибли 16 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Под завалами на месте обрушения общежития в Старобельске, предварительно, остаются пять человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.