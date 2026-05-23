Девять человек, предварительно, остаются под завалами колледжа в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять человек остаются под завалами общежития в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских дронов.
- ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА самолетного типа, в результате чего погибли 12 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, остаются под завалами общежития в Старобельске Луганской Народной Республики, которое атаковали украинские дроны, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Предварительно, под завалами находятся девять человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что глава МЧС РФ Александр Куренков держит на личном контроле ход аварийно-спасательных работ в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа. Всего на месте происшествия работают порядка 100 специалистов и 75 единиц техники. Также психологи МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 12 человек.