"Пил мочу и кровь летучих мышей": легкоатлет убивал себя, но чудом выжил

Он попал в настоящий ад. Чтобы выжить, питался внутренностями и кровью летучих мышей, а потом решил покончить жизнь самоубийством. РИА Новости рассказывает невероятную историю спасения полицейского, сошедшего с ума от легкой атлетики.

Дал адрес для отправки собственного тела

"Я написал записку жене, а затем перерезал себе вены. Лег и стал ждать смерти, но кровь настолько загустела, что не оттекала. На следующее утро я проснулся. Мне не удалось покончить с собой", - вспоминал Мауро Проспери. Итальянский марафонец, чья история больше похожа на вымысел. Но является чистой правдой.

Проспери - по профессии полицейский, а в свободное время – фанат легкой атлетики. В 1994 году он принял решение отправится в пустыню Сахара и принять участие в безумном марафоне Des Sables. Дистанция – около 250 километров, на прохождение которой уходит примерно шесть дней. Это почти шесть классических марафонов, но только в нечеловеческих условиях.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Участники марафона Des Sables © AP Photo / Mosa'ab Elshamy Участники марафона Des Sables

Жена считала его сумасшедшим и долго отговаривала от поездки в Марокко. Но в итоге смирилась и дала добро. Проспери не смущало, что организаторы требовали подписать бумагу с адресом, по которому отправят тело в случае смерти. В те времена Des Sables еще не был так популярен как сегодня, на соревнования заявилось всего 80 человек.

Очарованный красотой Сахары, Проспери начал успешно. Первые три дня прошли практически по плану, в общем зачете Мауро занимал четвертое место. А затем началась сильнейшая песчаная буря: "Поднялся ужасающий ветер. Меня поглотила желтая стена песка. Я ослеп, не мог дышать. Песок хлестал меня по лицу, словно иголки".

Непогода длилась около восьми часов. Проспери не пугала сама буря. Все его мысли были заняты лишь переживаниями о потерянном из-за нее времени. Но когда ветер стих, он понял, что есть и другие проблемы. Ландшафт изменился до неузнаваемости, а карта с ориентирами стала ненужным куском бумаги. Мауро решил, что будет двигаться по компасу и в любом случае встретит кого-то из участников. Но он ошибался.

Приготовил паек на собственной моче

Спустя время Проспери осознал, что по-настоящему заблудился. Справившись с легким приступом паники, он вспомнил наставления деда, ветерана, и на всякий случай помочился в пустую бутылку воды. Принял решение передвигаться только в ночное время, чтобы не терять из-за жары влагу из организма. На второй день Мауро услышал пролетающий вертолет, но пилот не заметил выпущенную им сигнальную ракету.

Но он все равно продолжал верить в спасение: "Я сохранял спокойствие, поскольку был убежден, что у организаторов найдутся ресурсы, чтобы найти любого, кто заблудится в пустыне".

Еще через пару дней Проспери наткнулся на заброшенный марабут, в котором когда-то был похоронен мусульманский святой-отшельник. "По крайней мере, у меня была крыша над головой. Я оценил свою ситуацию: она не была радужной, но физически я чувствовал себя неплохо. Съел часть своего пайка, который приготовил на свежей моче", - рассказывал Мауро.

© социальные сети Мауро Проспери Марабут в пустыне Сахара, в котором спасался Мауро Проспери © социальные сети Мауро Проспери Марабут в пустыне Сахара, в котором спасался Мауро Проспери

Заброшенная гробница не принесла ему спасения, но под крышей он встретил стаю летучих мышей. Проспери без труда поймал несколько штук и выпил их кровь: "Съел по меньшей мере 20 из них сырыми. Сделал то, что они делают со своей добычей". Потом остался в марабуте ждать спасателей. Для привлечения внимания вывесил на крыше итальянский флаг.

Но помощь так и не приходила. Спустя трое суток на небе появился самолет, но и он не заметил потерявшегося марафонца. Проспери накрыла сильнейшая депрессия. Ему казалось, что он упустил последний шанс. Его угнетала мысль о том, что если тело не найдут, то жена в ближайшие десять лет не сможет получать полицейскую пенсию. Постепенно он свыкся с мыслью, что смерть неизбежна, поэтому пошел на крайний шаг – самоубийство.

« "Я не боялся смерти, и мое решение покончить с собой было продиктовано логическими рассуждениями, а не отчаянием, - объяснял Проспери. Но из-за изменений в организме и загустевшей крови попытка провалилась. - Я воспринял это как знак. Ко мне вернулась уверенность, и я решил рассматривать это как новое соревнование с самим собой".

"Казалось, берберы меня убьют"

Мауро собрался и двинулся в путь. Вспомнив советы туарегов, полученные перед стартом марафона, он направился в сторону облаков, которые видны только на рассвете. Скитания по пустыне длились несколько дней. Запас питания к тому моменту уже иссяк, поэтому в рацион Проспери вошли ящерицы, змеи и насекомые. "Во мне проснулся пещерный человек", - признавался он. Недостаток влаги хоть как-то восполнял соком кактусов, которые находил в руслах высохших рек.

После девяти дней бродяжничества он наткнулся на оазис, а затем обнаружил и следы обитания человека – стадо коз. Пастушка, увидев Мауро, испугалась и сбежала: "После девяти дней в пустыне я, должно быть, выглядел ужасно, весь покрытый грязью". Но позже вернулась и отвела Проспери к берберскому шатру. Хозяева накормили марафонца, а затем передали полиции.

« "Они отвезли меня на свою военную базу с завязанными глазами, потому что не знали, кто я. Они думали, что я могу быть опасен. У них было оружие, и временами мне казалось, что они собираются меня убить. Когда они узнали, что я тот самый марафонец, который заблудился в Марокко, они сняли с меня повязку с глаз", - рассказывал итальянец.

Как оказалось, он отклонился от курса на 291 километр и пересек границу с Алжиром. Вес Проспери составлял всего 45 килограмм, а на восстановление организма ушло почти два года. Спустя четыре года он вновь приехал в Марокко и вышел на старт марафона, который чуть было не лишил его жизни.