В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж
23:45 23.05.2026 (обновлено: 23:49 23.05.2026)
В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск

Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
  • В результате атаки погиб 21 человек, 42 пострадали.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая дни траура", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Леонид Пасечник
 
 
