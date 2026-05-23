В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены.