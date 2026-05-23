Студент атакованного в ЛНР колледжа рассказал, как складывалось здание

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Атакованное ВСУ здание колледжа в Старобельске "складывалось" вместе с людьми во время повторных атак БПЛА, рассказал журналистам один из выживших студентов.
"Произошло все ночью, было открыто окно, я услышал за момент до удара движение беспилотного летательного аппарата. Я резко вскочил с кровати к выходу. К двери даже не успел добежать - удар, на меня плита, я завален. Следующий дрон я слышу бьет, плита распадается, проваливаюсь еще ниже", - рассказал молодой человек.
Он пояснил, что получил на тот момент серьезную травму ноги и повредил руки.
"Еще один прилет, и я нахожусь еще ниже, то есть, я поэтапно проваливался ниже с пятого этажа вплоть до третьего", - пояснил студент.
Он уточнил, что с третьего этажа ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели. По его словам, при ударах БПЛА пролеты этажей просто проваливались вниз вместе со студентами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.