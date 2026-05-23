Студент атакованного в ЛНР колледжа рассказал, как складывалось здание - РИА Новости, 23.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 23.05.2026
Студент атакованного в ЛНР колледжа рассказал, как складывалось здание

Студент атакованного в ЛНР колледжа рассказал, что здание складывалось с людьми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Разбор завалов на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
Разбор завалов на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из выживших в Старобельске студентов рассказал, что во время повторных атак БПЛА здание складывалось вместе со студентами.
  • Он получил серьезную травму ноги и повредил руки.
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Атакованное ВСУ здание колледжа в Старобельске "складывалось" вместе с людьми во время повторных атак БПЛА, рассказал журналистам один из выживших студентов.
"Произошло все ночью, было открыто окно, я услышал за момент до удара движение беспилотного летательного аппарата. Я резко вскочил с кровати к выходу. К двери даже не успел добежать - удар, на меня плита, я завален. Следующий дрон я слышу бьет, плита распадается, проваливаюсь еще ниже", - рассказал молодой человек.
Он пояснил, что получил на тот момент серьезную травму ноги и повредил руки.
"Еще один прилет, и я нахожусь еще ниже, то есть, я поэтапно проваливался ниже с пятого этажа вплоть до третьего", - пояснил студент.
Он уточнил, что с третьего этажа ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели. По его словам, при ударах БПЛА пролеты этажей просто проваливались вниз вместе со студентами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
