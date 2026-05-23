Студент атакованного в ЛНР колледжа рассказал, как складывалось здание

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из выживших в Старобельске студентов рассказал, что во время повторных атак БПЛА здание складывалось вместе со студентами.

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Атакованное ВСУ здание колледжа в Старобельске "складывалось" вместе с людьми во время повторных атак БПЛА, рассказал журналистам один из выживших студентов.

"Произошло все ночью, было открыто окно, я услышал за момент до удара движение беспилотного летательного аппарата. Я резко вскочил с кровати к выходу. К двери даже не успел добежать - удар, на меня плита, я завален. Следующий дрон я слышу бьет, плита распадается, проваливаюсь еще ниже", - рассказал молодой человек.

Он пояснил, что получил на тот момент серьезную травму ноги и повредил руки.

"Еще один прилет, и я нахожусь еще ниже, то есть, я поэтапно проваливался ниже с пятого этажа вплоть до третьего", - пояснил студент.

Он уточнил, что с третьего этажа ему удалось сбежать по одному из уцелевших проемов, где ему уже оказали помощь спасатели. По его словам, при ударах БПЛА пролеты этажей просто проваливались вниз вместе со студентами.