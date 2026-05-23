Минпросвещения прорабатывает восстановление образовательных учреждений ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения РФ совместно с Карачаево-Черкесской Республикой прорабатывает восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений ЛНР.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ совместно с Карачаево-Черкесской Республикой прорабатывает восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений ЛНР, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Совместно с регионом-шефом, Карачаево-Черкесской Республикой, прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа.
Погибли 16 человек, пострадали 42 человека. Предварительно, под завалами находятся пять человек.