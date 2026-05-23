В ЛНР активисты сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ на колледж

- Активисты, сотрудники различных ведомств и жители Луганской Народной Республики сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
- В результате атаки погибли 11 человек, 41 получил ранения, местонахождение 10 остается неизвестным.
ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Активисты, сотрудники различных ведомств и жители Луганской Народной Республики сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, сообщили РИА Новости в Минздраве Республики.
"Люди практически сразу после трагедии проявили такую инициативу. Принимают Красный Луч, Алчевск, Свердловск, Северодонецк, Луганск и Старобельск. Люди записаны на две недели вперед уже", - сообщили в Минздраве.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 11 человек, 41 – получили ранения, местонахождение 10 остается неизвестным.