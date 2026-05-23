В ЛНР десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие лечатся в больницах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске получают лечение в больницах ЛНР, пять из них в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.