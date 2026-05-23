В ЛНР десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие лечатся в больницах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске получают лечение в больницах ЛНР, пять из них в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"В больницах Луганской Народной Республики получают лечение десять пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске… пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.