На севере Китая прогремел взрыв на угольной шахте, погибли десятки людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая произошел взрыв газа.
- В результате происшествия погибли 82 человека.
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 82, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о более чем 50 погибших шахтерах.
"В результате происшествия погибли 82 человека", - говорится в сообщении телеканала.
Вместе с тем уточняется, что девять человек все еще числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени (14.29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих.
Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.
Председатель КНР Си Цзиньпин после взрыва на шахте дал важные указания, призвав принять все необходимые меры для поиска и спасения пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. Он также призвал провести тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности в соответствии с законом.
22 января 2025, 15:28