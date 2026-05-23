На севере Китая прогремел взрыв на угольной шахте, погибли десятки людей

© REUTERS / cnsphoto Спасатели работают на месте взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая. 23 мая 2026

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 82, сообщает в субботу Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 82, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая

Ранее сообщалось о более чем 50 погибших шахтерах.

« "В результате происшествия погибли 82 человека", - говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем уточняется, что девять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени (14.29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.