Шведы проиграли норвежцам и опустились на пятое место в группе ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
- Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежцев.
- Сборная Норвегии поднялась на четвертое место в таблице группы, а шведы опустились на пятое место.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу норвежцев, в составе которых шайбы забросили Ноа Стеен (10-я, 34-я минуты) и Эйрик Сальстен (50). У шведов отличились Ивар Стенберг (23) и Лукас Рэймонд (44).
23 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
09:32 • Ноа Стеен
(Eskild Olsen, Петтер Вестерхейм)
33:15 • Ноа Стеен
(Ховар Эстрем Сальстен)
49:11 • Эйрик Эстрем Сальстен
(Martin Roennild)
22:23 • Ivar Stenberg
(Jack Berglund, Viggo Bjoerck)
43:10 • Лукас Рэймонд
Сборная Норвегии (10 очков в пяти матчах) поднялась на четвертое место в таблице группы. Шведы (9 очков в шести матчах) опустились на пятую строчку. В плей-офф выйдут по четыре команды из двух групп по итогам семи туров. После субботних матчей место в четвертьфинале себе гарантировали команды Канады и Чехии.
В следующем матче норвежцы сыграют с чехами в понедельник. Шведы днем позже встретятся со словаками.