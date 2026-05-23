Рейтинг@Mail.ru
Шведы проиграли норвежцам и опустились на пятое место в группе ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:51 23.05.2026 (обновлено: 00:18 24.05.2026)
Шведы проиграли норвежцам и опустились на пятое место в группе ЧМ по хоккею

Шведы проиграли норвежцам и опустились на 5-е место в группе ЧМ по хоккею

© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Пресс-служба IIHF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежцев.
  • Сборная Норвегии поднялась на четвертое место в таблице группы, а шведы опустились на пятое место.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу норвежцев, в составе которых шайбы забросили Ноа Стеен (10-я, 34-я минуты) и Эйрик Сальстен (50). У шведов отличились Ивар Стенберг (23) и Лукас Рэймонд (44).
Чемпионат мира по хоккею
23 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
Норвегия
3 : 2
Швеция
09:32 • Ноа Стеен
(Eskild Olsen, Петтер Вестерхейм)
33:15 • Ноа Стеен
(Ховар Эстрем Сальстен)
49:11 • Эйрик Эстрем Сальстен
(Martin Roennild)
22:23 • Ivar Stenberg
(Jack Berglund, Viggo Bjoerck)
43:10 • Лукас Рэймонд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Норвегии (10 очков в пяти матчах) поднялась на четвертое место в таблице группы. Шведы (9 очков в шести матчах) опустились на пятую строчку. В плей-офф выйдут по четыре команды из двух групп по итогам семи туров. После субботних матчей место в четвертьфинале себе гарантировали команды Канады и Чехии.
В следующем матче норвежцы сыграют с чехами в понедельник. Шведы днем позже встретятся со словаками.
В матче группы A, прошедшем в Цюрихе, сборная Германии обыграла команду Австрии со счетом 6:2 (0:0, 2:1, 3:1).
Сборная Чехии по хоккею - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
Вчера, 20:01
 
ХоккейСпортНорвегияШвецияШвейцарияЛукас РэймондЧемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала