Рейтинг@Mail.ru
Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:01 23.05.2026 (обновлено: 20:02 23.05.2026)
Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии обыграла словаков в матче группового этапа ЧМ по хоккею

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСборная Чехии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сборная Чехии по хоккею. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Чехии победила команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 3:2.
  • Сборная Чехии поднялась на второе место в таблице, словаки идут третьими.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Чехии победила команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась поражением словаков со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). В составе сборной Чехии шайбы забросили Даниэль Воженилек (9-я минута), Мартин Каут (35) и Роман Червенка (53). У словаков отличились Марек Гривик (32) и Мартин Хромяк (38).
Чемпионат мира по хоккею
23 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Словакия
2 : 3
Чехия
31:30 • Марек Гривик
(Самуэль Княжко, Оливер Окульяр)
37:50 • Мартин Хромьяк
08:09 • Даниэль Воженилек
(Tomas Cibulka, Михал Кепмны)
34:04 • Мартин Каут
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
52:02 • Роман Червенка
(Мартин Каут)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Чехии (13 очков) поднялась на второе место в таблице, словаки (11) идут третьими.
В другом матче в группе А сборная Швейцарии разгромила команду Венгрии со счетом 9:0 (1:0, 6:0, 2:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
США сенсационно проиграли Латвии на чемпионате мира по хоккею
Вчера, 15:54
 
ХоккейСпортЧехияШвейцарияСловакияМартин КаутРоман ЧервенкаМарек ГривикЧемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала