Чехи обыграли словаков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Чехии победила команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась поражением словаков со счетом 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). В составе сборной Чехии шайбы забросили Даниэль Воженилек (9-я минута), Мартин Каут (35) и Роман Червенка (53). У словаков отличились Марек Гривик (32) и Мартин Хромяк (38).
23 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
31:30 • Марек Гривик
(Самуэль Княжко, Оливер Окульяр)
37:50 • Мартин Хромьяк
08:09 • Даниэль Воженилек
(Tomas Cibulka, Михал Кепмны)
34:04 • Мартин Каут
(Лукаш Седлак, Роман Червенка)
52:02 • Роман Червенка
Сборная Чехии (13 очков) поднялась на второе место в таблице, словаки (11) идут третьими.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.