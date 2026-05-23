Российский вратарь Зарубин подписал контракт новичка с "Калгари Флэймз"

Зарубину 20 лет, в сезоне-2025/26 вратарь выступал в системе тульского АКМ. Спортсмен провел 48 матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), отражая в среднем 93% бросков, а также сыграл две встречи в плей-ин и четыре в плей-офф. Зарубин провел один матч за АКМ в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором отразил 40 бросков из 41.