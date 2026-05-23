Рейтинг@Mail.ru
Российский вратарь Зарубин подписал контракт новичка с "Калгари Флэймз" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:58 23.05.2026
Российский вратарь Зарубин подписал контракт новичка с "Калгари Флэймз"

Российский вратарь Зарубин подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Калгари"

© пресс-служба клуба "Калгари Флэймз"Хоккеисты "Калгари Флэймз"
Хоккеисты Калгари Флэймз - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© пресс-служба клуба "Калгари Флэймз"
Хоккеисты "Калгари Флэймз". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский голкипер Кирилл Зарубин заключил трехлетний контракт новичка с «Калгари Флэймз».
  • Зарубин был выбран «Калгари» в третьем раунде под 84-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский голкипер Кирилл Зарубин заключил трехлетний контракт новичка с "Калгари Флэймз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин был выбран "Калгари" в третьем раунде под 84-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года.
Зарубину 20 лет, в сезоне-2025/26 вратарь выступал в системе тульского АКМ. Спортсмен провел 48 матчей в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), отражая в среднем 93% бросков, а также сыграл две встречи в плей-ин и четыре в плей-офф. Зарубин провел один матч за АКМ в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором отразил 40 бросков из 41.
Нападающий Ак Барса Илья Сафонов в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Хоккеист "Ак Барса" может продолжить карьеру в НХЛ, пишут СМИ
Вчера, 09:10
 
ХоккейСпортКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кирилл Зарубин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала