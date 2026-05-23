Скандалы и кражи, допинг и драки вратарей: самый безумный сезон КХЛ

Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги оказался богатым на исторические события. Но в КХЛ также нашлось место как абсурдным, так и безумным эпизодам. О самых горячих моментах сезона — в материале РИА Новости Спорт.

СКА гостит на своей арене

Без абсурда этот сезон КХЛ не обошелся, и он возник еще перед стартом соревнований. Летом 2025-го лига в связи с рядом событий была вынуждена несколько раз менять и перестраивать календарь: сперва из-за банкротства "Витязя", а затем из-за глобального ребрендинга "Куньлунь Ред Стар", превратившегося в "Шанхайских драконов" и перекочевавшего из Мытищ в Санкт-Петербург. Домашней ареной китайского клуба стала "СКА-Арена" — стадион, строительство которого обошлось почти в 60 миллиардов рублей и который был открыт в 2023 году для местного одноименного хоккейного клуба.

Однако в этом сезоне СКА стал гостем на своей же арене. Петербургский клуб провел "регулярку" и плей-офф в Ледовом дворце, чей моральный и не только облик уже довольно устарел. На этом фоне игра только-только перебазировавшихся в Санкт-Петербург "Шанхайских драконов" на вмещающей более 20 тысяч зрителей арене выглядела откровенно комично, хотя своего болельщика на берегах Невы "драконы" все-таки обрели.

Из-за абсурдности ситуации, что СКА играл домашние матчи не на той арене, которая была построена именно для клуба, в ходе чемпионата возникла еще одна проблема: в декабре петербуржцы провели два подряд матча в Хабаровске против местного "Амура". Причем в одной из встреч армейцы были номинальными хозяевами: из-за загруженности Ледового дворца СКА не смог организовать матч с "Амуром" на своей площадке и договорился с КХЛ о переносе домашней игры с "тиграми" на арену в Хабаровске.

У "Авангарда" украли топ-игрока

По ходу межсезонья и до самого закрытия трансферного окна в КХЛ случилось немало громких подписаний и обменов, но фигурантом сделки-блокбастера стал Александр Хмелевский. "Салават Юлаев" ввиду финансовых трудностей не смог сохранить в команде своих звездных легионеров, в том числе и Хмелевского, который до последнего публично изъявлял желание остаться в Уфе. Однако в начале сезона топовый форвард все же был обменян из клуба. Изначально русскоговорящий американец должен был оказаться в "Авангарде", но вдруг очутился в "Ак Барсе".

По слухам, уфимцы и омичи уже ударили по рукам и договорились обо всех условиях сделки. "Авангард" в своих социальных сетях даже намекал на анонс громкого приобретения. Однако в самый последний момент "Ак Барс" заплатил "Салавату Юлаеву" больше и буквально увел Хмелевского у "ястребов" из-под клюва. Вместе с "барсами" Хмелевский в итоге дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы проиграли "Локомотиву" (2-4).

Вратари прервали матч мощной дракой

Октябрьский матч между "Авангардом" и "Адмиралом" в Омске мог завершиться ничем не приметной победой "ястребов", которые уже к середине встречи вели со счетом 6:1 и в итоге сохранили это преимущество. Но в начале третьего периода вратари обеих команд сделали эту встречу особенной. Неожиданно для всех Андрей Мишуров и Адам Гуска во время небольшой паузы сошлись в средней зоне и зарубились в драке с большим обменом ударами в область головы. В один момент голкипер "Авангарда" немного оступился и чуть не упал, но вернул равновесие и следующим ударом несколько пошатнул своего оппонента из "Адмирала".

На этом драка завершилась, а оба вратаря получили по пять минут штрафа, который за них отбывали полевые игроки. Мишуров и Гуска же досрочно завершили матч и уступили место в воротах Никите Серебрякову и Дмитрию Шугаеву соответственно.

« "Мне уже давно хотелось подраться, это было таким незакрытым гештальтом, и сегодня возможность представилась. Я видел, что Адам чуть выдвинулся из ворот, поднял руку, я кивнул – вот и все. Один удар я пропустил, но если честно, то тяжело драться во вратарской амуниции. Не скажу, что я кем-то вдохновлялся в этом смысле, просто по молодости у меня были такие, скажем так, наклонности, тренеры были недовольны, пришлось меняться. Но подраться с чужим – почему бы и нет? Не жалею, что подрался и пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь. Не говорю, что я буду и дальше драться, но себя в обиду не дам. Сложно сказать, кто победил в драке. По попаданиям 1:1, а остальное судьи пускай решают", — делился впечатлениями Мишуров.

Допинг за наркотики

Для московского "Спартака" прошедший сезон сложился очень непросто и ознаменовался большими трудностями, но одна из проблем оказалась поистине шокирующей. Незадолго до дерби против ЦСКА в начале чемпионата "красно-белые" сообщили о выявленном положительном результате допинг-теста у Ивана Морозова. Как выяснилось позднее, ключевой центральный нападающий команды провалил допинг-тест, сделанный еще в августе во время предсезонного турнира — в допинг-пробе были выявлены следы кокаина. По итогам разбирательств Морозов был дисквалифицирован на один месяц, хотя ему грозило отстранение от спорта до четырех лет. Кроме того, "Спартак" переподписал на пониженных финансовых условиях контракт с форвардом, а сам Морозов публично выступил с извинениями:

« "Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам. Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что с таким трудом создавал годами. Надеюсь, мой пример будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него, так как цена, которую нужно будет заплатить за ошибку — это жизнь".

Гол, которого не было

Вопиющий скандал прогремел в октябрьском матче чемпионата между СКА и "Автомобилистом". К той встрече в Санкт-Петербурге подопечные Игоря Ларионова шли на пятиматчевой серии поражений, а екатеринбуржцы имели серию из шести побед. Обе серии в итоге прервались благодаря голу Андрея Педана. Однако этого гола на самом деле не было.

Ближе к середине третьего периода при счете 1:1 защитник СКА бросил по воротам, после чего шайба коснулась сетки и выскочила обратно в поле. Сигнал за воротами зажегся, и петербуржцы отпраздновали, как оказалось, решающий гол матча. Уже после игры КХЛ официально сообщила, что шайба попала в сетку с внешней стороны ворот и не пересекла их линию, а ответственность за ошибку понес судья видеоповторов на арене, который не удостоверился в правильности взятия ворот, — рефери был пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Результат матча остался в силе.

Гол в перерыве

Еще одна ситуация, связанная с работой судьи видеоповторов, произошла в Санкт-Петербурге несколькими днями ранее перед голом-фантомом СКА. "Шанхайские драконы" принимали минское "Динамо". На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "драконов", а на второй период вышли… уже при 2:0.

В самой концовке первого периода Ник Меркли смог поразить ворота минчан, но этот удалось зафиксировать лишь во время перерыва, когда команды уже находились в раздевалках. За те 20 секунд, что прошли с момента гола и до сирены об окончании периода, пауз в игре не возникло, из-за чего судьи не успели сразу сигнализировать о голе и сделали это лишь в перед вторым периодом. Вторую 20-минутку команды сыграли с "надбавкой" тех 20 секунд: соперники формально доиграли первый период, а затем поменялись воротами и приступили ко второму периоду.

Пропажа звезды КХЛ

Рид Буше, несмотря на свою крайне противоречивую и скандальную биографию, за последние годы успел ассимилироваться в России и стать одним из главных легионеров КХЛ. Однако всех своих заслуг американский форвард добился в "Авангарде". В этом же сезоне Буше представлял цвета "Автомобилиста" и успеха не достиг. Более того — нападающий влип в очередной скандал.

В январе Буше покинул расположение клуба "по семейным обстоятельствам". Ожидалось, что отсутствие форварда не будет долгим, и он пропустит не более одного матча. Но на деле хоккеист формально исчез, связь с ним пропала, и к старту плей-офф игрок так и не вернулся в расположение "Автомобилиста". В итоге екатеринбуржцы сумели добиться расторжения контракта без выплат хоккеисту компенсации, но сезон завершили досрочно, сенсационно проиграв "Салавату Юлаеву" в первом раунде Кубка Гагарина (2-4).

Тренеры едва не подрались

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин известен своими необычными и порой провокационными высказываниями, а также готовностью перейти от слов к "делу". Однажды Андрей Владимирович даже поучаствовал в яркой драке прямо во время матча. До рукопашной дело едва не дошло и в этом сезоне. После матча против "Торпедо" в Нижнем Новгороде, который ознаменовался не только победой магнитогорцев (5:1), но и уймой стычек, потасовок и даже дракой, Разин упрекнул соперника в том, что оппоненты "не умеют проигрывать и занимаются хренью, а не хоккеем". Эти слова тренера "Металлурга" в послематчевом флеш-интервью привели к потасовке с его визави Алексеем Исаковым. Тренеры повздорили, и присутствующие там сотрудники клубов и арены успели разнять конфликтующих до того, как кто-нибудь из них поднял бы руку на оппонента.

В тот же вечер на пресс-конференции Разин несколько раз "уколол" Исакова словесно, заявив, что тот однажды работал его администратором, и признавшись, что "никогда бы не мог подумать, что он вообще будет тренером", а также отметил, что в случае драки с ним Алексей Геннадьевич "просто не встал бы". Впрочем, конфликт был оперативно разрешен, и тренеры пожали друг другу руки.

Тренер назвал журналиста "смурфиком" и "педофилом"

Разин в принципе стал одним из героев сезона. Андрей Владимирович был номинирован на звание лучшего тренера года, а его "Металлург" с огромным преимуществом выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф дошел до полуфинала. Единственной командой, которая остановила "сталеваров", оказался "Ак Барс". По ходу той серии тренер магнитогорцев вступил в необычную перепалку с журналистом из Казани, который освещал матчи "барсов".

В ходе пресс-конференции после второго матча противостояния Разин пригласил журналиста к себе за стол, назвав того "смурфиком из Казани", и провел беседу перед камерами, чтобы это было запечатлено в онлайн-трансляции. В частности, тренер оказался недоволен работой репортера, назвал заголовок к одной из его заметок некорректным и обвинил того в неверной интерпретации слов наставника "Металлурга".

« "Тебя как зовут? Рустам? Рустам, давай я предположу, что ты — педофил. Ну ты похож, у тебя типаж. Это уголовка? Я же не говорю, что я так предполагаю. Я сказал, что я сейчас так скажу. Представляешь, какое клеймо у тебя после этого будет? Я построил карьеру, был хоккеистом, добился успехов в тренерстве, и всю жизнь я борюсь с такими, как вы. Но я не хочу с вами бороться, просто пишите честные вещи", — сказал Разин.

Массовая драка

Игры в плей-офф многими воспринимаются как война, на которой ради победы команды все средства хороши. Некоторые коллективы ради достижения высоких результатов делают акцент на разрушении сильных сторон соперника и для этого максимально выводят оппонентов на эмоции, влезая им под кожу.

Так, например, безуспешно пытались сделать игроки "Ак Барса" в финальной серии против "Локомотива". Например, форвард казанской команды Илья Сафонов при каждой возможности кричал на Даниила Исаева в надежде подорвать психологическую устойчивость голкипера ярославцев и лез в откровенный трэшток, делая в эфирах телетрансляций заявления на грани оскорблений. В "Локомотиве", впрочем, на эти слова никак не отреагировали и даже отзеркалили их, когда Егор Сурин после одной из игр в ходе беседы с журналистами в качестве "троллинга" удивленно вопрошал: "Кто такой Сафонов? Я такого игрока не знаю даже!" Хотя оба хоккеиста очень близко знакомы и уже по окончании серии по-дружески обнялись и обменялись настоящими любезностями.

Но и сами игроки "Локомотива" не стеснялись идти в трэшток. Их попытки задеть соперника привели к массовым потасовкам в полуфинальной серии против "Авангарда". Омичам это противостояние запомнится на долгие годы из-за тех 33 секунд в шестом матче, которых им не хватило, чтобы сохранить победный результат и пройти в финал. Но если говорить не о спортивной составляющей, то запоминающимся получился второй матч их серии.

Уже в первом периоде обе команды схлопотали уйму удалений. Так, после гола "Локомотива" незадолго до перерыва форвард ярославцев Александр Радулов что-то выкрикнул в адрес Никиты Серебрякова. Голкипер "Авангарда" тут же вспылил и вступил в стычку с Радуловым, а через мгновение на площадке возникла массовая потасовка и едва ли не драка. Судьи в этом эпизоде не церемонились и отправили в штрафные боксы вообще всех полевых игроков, кто в моменте находился на площадке — даже тех, кто в конфликте-то и не участвовал.

© Фото : Пресс-служба КХЛ Эпизод матча "Локомотив" - "Авангард" © Фото : Пресс-служба КХЛ Эпизод матча "Локомотив" - "Авангард"