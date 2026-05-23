Украинский каратист отказался от фото с Шарафутдиновым на чемпионате Европы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинский каратист Андрей Заплитный отказался позировать с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым для общей фотографии медалистов на чемпионате Европы в немецком Франкфурте-на-Майне.
В субботу Шарафутдинов и Заплитный завоевали бронзовые медали в весовой категории до 75 кг. В финальной схватке турок Омер Фарук Юрур одолел француза Килиана Сизо.
Когда призеры получили медали и отзвучал гимн Турции, Шарафутдинов и Сизо присоединились к победителю на верхней ступени пьедестала для совместного фото, в то время как Заплитный покинул награждение.
Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.