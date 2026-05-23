Рейтинг@Mail.ru
Париж задержал 35 человек в день финала Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:58 23.05.2026 (обновлено: 15:08 23.05.2026)
Париж задержал 35 человек в день финала Кубка Франции

Полицейские в Париже задержали 35 человек в вечер финала Кубка Франции

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже задержали 35 человек в вечер проведения финального матча Кубка Франции по футболу.
  • Финал Кубка Франции прошел в пятницу на стадионе "Стад де Франс". Встреча между клубами "Ланс" и "Ницца" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ланса".
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Парижа задержали 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу, в вечер проведения финального матча Кубка Франции по футболу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичный департамент полиции.
Финал Кубка Франции был проведен накануне на столичном стадионе "Стад де Франс" между клубами "Ланс" и "Ницца". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ланса", который впервые победил в этом турнире.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Макрона освистали болельщики перед финалом Кубка Франции по футболу
22 мая, 23:23
"Мобильность и оперативность полиции (Парижа во время финала Кубка Франции – ред.) позволили предотвратить инциденты в различных частях столицы и провести задержания 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, столичная полиция заранее разработала план обеспечения безопасности на территории агломерации Парижа в день проведения финала турнира с целью предотвращения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности. В результате предотвращения беспорядков и задержания нарушителей незначительные травмы получили четверо полицейских.
Взятые под стражу в большинстве случаев были привлечены к ответственности за незаконное хранение и использование фейерверков, ношение запрещенного оружия, нападение и выкрикивание оскорблений в публичном пространстве. В частности, во время финала некоторые болельщики "Ниццы" стали прямо на стадионе запускать фейерверки в сторону VIP-лож, где находились болельщики "Ланса", что привело к вмешательству правоохранителей, уточняет BFMTV.
Днем ранее в преддверии финала Кубка Франции около сотни болельщиков "Ниццы" устроили в Париже серьезную потасовку, в результате которой пострадали шесть человек, сообщал BFMTV. Сотрудники правоохранительных органов тогда задержали 65 человек, у которых среди прочего были обнаружены и изъяты ножи и маски-балаклавы.
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Французские силовики задержали более ста человека после матча "ПСЖ"
7 мая, 11:37
 
ФутболПарижФранцияСтад де ФрансКубок Франции по футболуЛансНицца
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала