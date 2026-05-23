Париж задержал 35 человек в день финала Кубка Франции

ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Парижа задержали 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу, в вечер проведения финального матча Кубка Франции по футболу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичный департамент полиции.
Финал Кубка Франции был проведен накануне на столичном стадионе "Стад де Франс" между клубами "Ланс" и "Ницца". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ланса", который впервые победил в этом турнире.
"Мобильность и оперативность полиции (Парижа во время финала Кубка Франции – ред.) позволили предотвратить инциденты в различных частях столицы и провести задержания 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, столичная полиция заранее разработала план обеспечения безопасности на территории агломерации Парижа в день проведения финала турнира с целью предотвращения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности. В результате предотвращения беспорядков и задержания нарушителей незначительные травмы получили четверо полицейских.
Взятые под стражу в большинстве случаев были привлечены к ответственности за незаконное хранение и использование фейерверков, ношение запрещенного оружия, нападение и выкрикивание оскорблений в публичном пространстве. В частности, во время финала некоторые болельщики "Ниццы" стали прямо на стадионе запускать фейерверки в сторону VIP-лож, где находились болельщики "Ланса", что привело к вмешательству правоохранителей, уточняет BFMTV.
Днем ранее в преддверии финала Кубка Франции около сотни болельщиков "Ниццы" устроили в Париже серьезную потасовку, в результате которой пострадали шесть человек, сообщал BFMTV. Сотрудники правоохранительных органов тогда задержали 65 человек, у которых среди прочего были обнаружены и изъяты ножи и маски-балаклавы.