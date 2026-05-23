Париж задержал 35 человек в день финала Кубка Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ В Париже задержали 35 человек в вечер проведения финального матча Кубка Франции по футболу.

Финал Кубка Франции прошел в пятницу на стадионе "Стад де Франс". Встреча между клубами "Ланс" и "Ницца" завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ланса".

ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Парижа задержали 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу, в вечер проведения финального матча Кубка Франции по футболу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на столичный департамент полиции.

"Мобильность и оперативность полиции ( Парижа во время финала Кубка Франции – ред.) позволили предотвратить инциденты в различных частях столицы и провести задержания 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, столичная полиция заранее разработала план обеспечения безопасности на территории агломерации Парижа в день проведения финала турнира с целью предотвращения нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности. В результате предотвращения беспорядков и задержания нарушителей незначительные травмы получили четверо полицейских.

Взятые под стражу в большинстве случаев были привлечены к ответственности за незаконное хранение и использование фейерверков, ношение запрещенного оружия, нападение и выкрикивание оскорблений в публичном пространстве. В частности, во время финала некоторые болельщики "Ниццы" стали прямо на стадионе запускать фейерверки в сторону VIP-лож, где находились болельщики "Ланса", что привело к вмешательству правоохранителей, уточняет BFMTV.