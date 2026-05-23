"Ланс" обыграл "Ниццу" и впервые стал обладателем Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Ланс" одержал победу над "Ниццей" в финальном матче Кубка Франции по футболу.
Встреча в Париже на "Стад де Франс" завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Флорьян Товен (25-я минута), Одсонн Эдуар (42) и Абдалла Сима (78). У "Ниццы" отличился Джибриль Кулибали (45+3).
"Ланс" впервые в своей истории стал победителем Кубка Франции. В активе "Ниццы" три победы в турнире. Рекордсменом является "Пари Сен-Жермен" (16).