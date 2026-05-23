"Ланс" обыграл "Ниццу" и впервые стал обладателем Кубка Франции по футболу - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
00:35 23.05.2026
"Ланс" обыграл "Ниццу" и впервые стал обладателем Кубка Франции по футболу

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Ланс"Футболисты французского клуба "Ланс"
  • «Ланс» обыграл «Ниццу» со счетом 3:1 в финальном матче Кубка Франции по футболу.
  • «Ланс» впервые в своей истории стал победителем Кубка Франции.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Ланс" одержал победу над "Ниццей" в финальном матче Кубка Франции по футболу.
Встреча в Париже на "Стад де Франс" завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Флорьян Товен (25-я минута), Одсонн Эдуар (42) и Абдалла Сима (78). У "Ниццы" отличился Джибриль Кулибали (45+3).
Кубок Франции
22 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Ланс
3 : 1
Ницца
25‎’‎ • Флориан Товен
(Мэттью Юдоль)
42‎’‎ • Одсонн Эдуард
(Флориан Товен)
78‎’‎ • Абдалла Сима
45‎’‎ • Djibril Coulibaly
(Джонатан Клаусс)
"Ланс" впервые в своей истории стал победителем Кубка Франции. В активе "Ниццы" три победы в турнире. Рекордсменом является "Пари Сен-Жермен" (16).
