Ферстаппен опроверг слухи об уходе из "Формулы-1"

Макс Ферстаппен четыре года подряд (2021–2024) становился чемпионом «Формулы-1» и является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" заявил, что намерен продолжить карьеру в "Формуле-1" и не рассматривает вариант с перерывом в карьере.

В марте Ферстаппен на вопрос о своем будущем уклончиво сказал, что "есть не только "Формула-1".

"Да, конечно (останусь). Если только не случится нечто совсем невероятное, но я этого не ожидаю. Надеюсь, все будут держать свое слово. Но могу подтвердить, что останусь в "Формуле‑1", - цитирует Ферстаппена De Telegraaf.

Нидерландец признался, что речь не обязательно идет о "Ред Булл", контракт с которым рассчитан до конца 2028 года.

"Я не тороплюсь. Я всегда говорил, что хотел бы остаться в "Ред Булл" на всю жизнь. Но это решение не обязательно принимать сегодня или завтра. Будь то здесь или где‑то еще - на кону стоит нечто большее, чем просто контракт в "Формуле‑1". Я говорю и обо всех остальных проектах. Я веду переговоры с "Ред Булл" и по этим вопросам. Сам я отношусь к этому очень спокойно. Не нужно делать из этого драму. Даже если ничего не выйдет, я буду в порядке. Таково мое отношение к жизни", - подчеркнул Ферстаппен.

Ранее нидерландец говорил о возможном досрочном уходе. Он подчеркнул, что речь шла не о перерыве в карьере: "Я не такой человек. Если я останавливаюсь, то останавливаюсь полностью. Но сейчас это не актуально".