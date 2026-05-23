Ферстаппен опроверг слухи об уходе из "Формулы-1"
12:34 23.05.2026 (обновлено: 12:55 23.05.2026)
Ферстаппен опроверг слухи об уходе из "Формулы-1"

Ферстаппен заявил, что останется в "Формуле-1" в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макс Ферстаппен заявил, что останется в «Формуле-1» в 2027 году.
  • Контракт гонщика с командой «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, но Ферстаппен не исключает возможности перехода в другую команду.
  • Макс Ферстаппен четыре года подряд (2021–2024) становился чемпионом «Формулы-1» и является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" заявил, что намерен продолжить карьеру в "Формуле-1" и не рассматривает вариант с перерывом в карьере.
В марте Ферстаппен на вопрос о своем будущем уклончиво сказал, что "есть не только "Формула-1".
"Да, конечно (останусь). Если только не случится нечто совсем невероятное, но я этого не ожидаю. Надеюсь, все будут держать свое слово. Но могу подтвердить, что останусь в "Формуле‑1", - цитирует Ферстаппена De Telegraaf.
Нидерландец признался, что речь не обязательно идет о "Ред Булл", контракт с которым рассчитан до конца 2028 года.
"Я не тороплюсь. Я всегда говорил, что хотел бы остаться в "Ред Булл" на всю жизнь. Но это решение не обязательно принимать сегодня или завтра. Будь то здесь или где‑то еще - на кону стоит нечто большее, чем просто контракт в "Формуле‑1". Я говорю и обо всех остальных проектах. Я веду переговоры с "Ред Булл" и по этим вопросам. Сам я отношусь к этому очень спокойно. Не нужно делать из этого драму. Даже если ничего не выйдет, я буду в порядке. Таково мое отношение к жизни", - подчеркнул Ферстаппен.
Ранее нидерландец говорил о возможном досрочном уходе. Он подчеркнул, что речь шла не о перерыве в карьере: "Я не такой человек. Если я останавливаюсь, то останавливаюсь полностью. Но сейчас это не актуально".
Ферстаппену 28 лет. Он становился чемпионом "Формулы-1" четыре года подряд (2021-2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.
