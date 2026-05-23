Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Канады "Формулы-1"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке пятого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Пилот проехал лучший круг за 1 минуту 12,965 секунды. Второе время показал еще один пилот "Мерседеса", итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,068 секунды), третьим стал британец Ландо Норрис (+0,315) из "Макларена".
Далее в первой десятке расположились: 4. Оскар Пиастри (+0,334; "Макларен"), 5. Льюис Хэмилтон (+0,361; "Феррари"), 6. Шарль Леклер (+0,445; "Феррари"), 7. Макс Ферстаппен (+0,539; "Ред Булл"), 8. Исак Хаджар (+0,640; "Ред Булл"), 9. Арвид Линдблад (+0,772; "Рейсинг Буллз"), 10. Карлос Сайнс (+1,571; "Уильямс").
В конце первого сегмента квалификации на трассе появились красные флаги - испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо врезался в ограждение.
Спринтерская гонка пройдет в субботу, основной заезд Гран-при Канады - в воскресенье.