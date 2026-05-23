Рейтинг@Mail.ru
Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Канады "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
00:57 23.05.2026
Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Канады "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл квалификацию к спринту Гран-при Канады

© Steve EtheringtonДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Steve Etherington
Джордж Расселл. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Канады.
  • Второе время показал Кими Антонелли, третьим стал Ландо Норрис из «Макларена».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем квалификации к спринтерской гонке пятого этапа "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Пилот проехал лучший круг за 1 минуту 12,965 секунды. Второе время показал еще один пилот "Мерседеса", итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,068 секунды), третьим стал британец Ландо Норрис (+0,315) из "Макларена".
Болид Мерседеса - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Формула-1" анонсировала послабления в регламенте на 2027 год
8 мая, 21:15
Далее в первой десятке расположились: 4. Оскар Пиастри (+0,334; "Макларен"), 5. Льюис Хэмилтон (+0,361; "Феррари"), 6. Шарль Леклер (+0,445; "Феррари"), 7. Макс Ферстаппен (+0,539; "Ред Булл"), 8. Исак Хаджар (+0,640; "Ред Булл"), 9. Арвид Линдблад (+0,772; "Рейсинг Буллз"), 10. Карлос Сайнс (+1,571; "Уильямс").
В конце первого сегмента квалификации на трассе появились красные флаги - испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо врезался в ограждение.
Спринтерская гонка пройдет в субботу, основной заезд Гран-при Канады - в воскресенье.
Александр Албон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пилот "Формулы-1" Албон сбил сурка на трассе и врезался в стену
Вчера, 20:30
 
Формула-1АвтоКанадаДжордж РасселлМерседесМакларенЛандо НоррисФеррариОскар ПиастриМонреаль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала