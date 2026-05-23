Рейтинг@Mail.ru
Расселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Канады "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
19:50 23.05.2026
Расселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Канады "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Канады "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джордж Расселл. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на Гран-при Канады.
  • Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третье — Кими Антонелли из «Мерседеса».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларена". Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли, выступающий за "Мерседес".
Также в очки по итогам гонки попали: 4. Оскар Пиастри ("Макларен"), 5. Шарль Леклер ("Феррари"), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари"), 7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз").
Позднее в субботу пройдет квалификация к воскресной гонке.
Ален Прост - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Грабители ударили по голове легенду "Формулы-1" при атаке на дом, пишут СМИ
Вчера, 13:46
 
Формула-1СпортКанадаМонреальДжордж РасселлЛандо НоррисОскар ПиастриМерседесМакларенФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала