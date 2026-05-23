Расселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Канады "Формулы-1"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларена". Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли, выступающий за "Мерседес".
Также в очки по итогам гонки попали: 4. Оскар Пиастри ("Макларен"), 5. Шарль Леклер ("Феррари"), 6. Льюис Хэмилтон ("Феррари"), 7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз").
Позднее в субботу пройдет квалификация к воскресной гонке.