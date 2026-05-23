ФИФА запретила Хайкину выступать за Норвегию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА запретила Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии до марта 2028 года.
- ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в «Бристоль Сити».
- Норвежская футбольная ассоциация не согласна с интерпретацией ФИФА действующих правил и рассматривает возможность дальнейшей апелляции по данному делу.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила уроженцу России вратарю Никите Хайкину выступать за национальную команду Норвегии до марта 2028 года, сообщает VG.
Ранее ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в "Бристоль Сити". Срок пребывания обнуляется, если игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциацию, как это произошло с Хайкиным в 2023 году.
Как заявил VG генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Карл-Петтер Лёкен, в организации не знали об этом правиле, запрашивая разрешение для Хайкина. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности дальнейшей апелляции по данному делу. Если решение останется в силе, Хайкин сможет присоединиться к норвежской сборной за несколько месяцев до чемпионата Европы 2028 года.
"Мы по-прежнему не согласны с интерпретацией ФИФА действующих правил, когда они толкуются настолько строго в отношении двух месяцев, которые Хайкин провел в "Бристоль Сити", не сыграв ни одного матча", - заявил Лёкен.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле и имеет также израильское, российское и британское гражданство. О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в середине апреля. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.