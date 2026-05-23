Участник ансамбля LRK Trio контрабасист Антон Ревнюк выступает на ежегодном фестивале "Джаз на трех горах" в Москве

Участник ансамбля LRK Trio контрабасист Антон Ревнюк выступает на ежегодном фестивале "Джаз на трех горах" в Москве

"Джаз на Трех Горах" стартует в Москве в субботу

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый сезон джазового фестиваля «Джаз на Трех Горах» стартует на территории Храма Николая Чудотворца в Москве 23 мая.

Художественным руководителем фестиваля выступил преподаватель Академии джаза, пианист и композитор Яков Окунь, а программа фестиваля будет включать все актуальные направления джазовой музыки.

В рамках фестиваля пройдут выступления различных джазовых коллективов, а также экскурсии по Храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки, лекторий и джем, вход для посетителей будет бесплатным.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" стартует на территории Храма Николая Чудотворца в Москве в субботу.

"Джаз на Трех Горах" пройдет 23 и 24 мая и объединит современное искусство джаза и церковь. Художественным руководителем фестиваля выступил преподаватель Академии джаза, пианист и композитор Яков Окунь

Он отметил, что программа фестиваля очень разнообразная, будут представлены все актуальные направления джазовой музыки. "Джаз на Трех Горах" откроется выступлением детского ансамбля Moscow Jazz Peppers, участники которого коллектива несмотря на юный возраст являются опытными музыкантами и победителями различных конкурсов.

Также в первый день фестиваля выступят Ансамбль Алексея Подымкина и Николая Куликова с солисткой Анастасией Лютовой, LRK Trio и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Ведущий - историк джаза Кирилл Мошков.

На следующий день гости услышат джазовые композиции в исполнении Ансамбля Дениса Мельникова и коллектива Ирины Родилес. Перед зрителями выступят Трио Якова Окуня, соло - Карина Кожевникова, а также Биг-бэнд Академии джаза под руководством заслуженного артиста России Павла Овчинникова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Храму Николая Чудотворца , танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный.

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы