В Иваново пропала девятилетняя девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново в пятницу пропала девятилетняя девочка.
- Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" ведут ее поиск.
БРЯНСК, 23 мая – РИА Новости. Волонтеры ведут поиск девятилетней девочки, которая пропала в пятницу в Иваново, сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
В ночь на субботу волонтеры объявили о поиске пропавшей девятилетней девочки.
«
"Внимание, работает автономная группа! Пропала… 9 лет… С 22 мая… ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отряда в социальной сети "ВКонтакте".
На форуме поиска приведены приметы девочки: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Она была одета в белую водолазку, серый сарафан, белые гольфы и разноцветные кроссовки. С собой у ребенка были красный рюкзак и черно-розовый мешок для обуви.