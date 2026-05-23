Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области - РИА Новости, 23.05.2026
14:38 23.05.2026
Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области

ПВО сбила беспилотник в Ленинградской области, жертв и разрушений нет

Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области.
  • Жертв и разрушений нет.
  • В Киришском районе отменили воздушную опасность.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбит один БПЛА, воздушная опасность отменена в Киришском районе Ленинградской области, жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой воздушной опасности в Киришском районе Ленинградской области. Сбит 1 БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Специальная военная операция на УкраинеКиришский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
