Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сбит один БПЛА, воздушная опасность отменена в Киришском районе Ленинградской области, жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Отбой воздушной опасности в Киришском районе Ленинградской области. Сбит 1 БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
