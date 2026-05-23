Хет-трик Кейна принес "Баварии" Кубок Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Бавария» обыграла «Штутгарт» в финальном матче Кубка Германии по футболу и стала 21-кратным обладателем трофея.
- Хет-трик оформил Гарри Кейн.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Бавария" обыграла "Штутгарт" в финальном матче Кубка Германии по футболу и стала 21-кратным обладателем этого трофея.
Встреча, которая прошла в субботу в Берлине, завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил Гарри Кейн (55, 80, 90+2 - пенальти).
"Бавария" завоевала Кубок Германии впервые с 2020 года и является рекордсменом по числу титулов.
Кубок Германии
23 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
55’ • Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
80’ • Гарри Кейн
90’ • Гарри Кейн (П)