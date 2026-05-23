09:20 23.05.2026 (обновлено: 11:40 23.05.2026)
Барбашев объяснил снайперский прорыв Дорофеева в плей-офф НХЛ

Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : Пресс-служба клуба "Вегас Голден Найтс"
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский форвард "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев назвал своего партнера по атаке Павла Дорофеева важной частью команды и отметив, что соотечественник прибавляет с каждым матчем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на субботу по московскому времени "Вегас" обыграл "Колорадо Эвеланш" (3:1) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и повел в противостоянии со счетом 2-0. Барбашев отметился дублем и голевой передачей, лучший снайпер плей-офф Дорофеев записал на свой счет два голевых паса на Барбашева и Джека Айкела. Форвард "Вегаса" с 10 шайбами лидирует в снайперской гонке.
"Мы играли просто. Весь сезон мы хорошо играли в третьих периодах, сделали много камбэков. Спасибо большое нашей обороне, ребята очень постарались. Павел и Джек постоянно оказывали давление на соперников, что привело к потере, Джек получил шайбу и отдал ее мне. Павел является важной частью нашей команды, он прибавляет каждую игру", - приводит слова Барбашева сайт клуба.
"Если честно, моя подготовка в плей-офф не отличается от той, что была в регулярном чемпионате. Разве что приходится больше бороться, что я и стараюсь делать каждый год в плей-офф", - добавил нападающий.
