Барбашев объяснил снайперский прорыв Дорофеева в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский форвард "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев назвал своего партнера по атаке Павла Дорофеева важной частью команды и отметив, что соотечественник прибавляет с каждым матчем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на субботу по московскому времени "Вегас" обыграл "Колорадо Эвеланш" (3:1) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и повел в противостоянии со счетом 2-0. Барбашев отметился дублем и голевой передачей, лучший снайпер плей-офф Дорофеев записал на свой счет два голевых паса на Барбашева и Джека Айкела. Форвард "Вегаса" с 10 шайбами лидирует в снайперской гонке.
"Мы играли просто. Весь сезон мы хорошо играли в третьих периодах, сделали много камбэков. Спасибо большое нашей обороне, ребята очень постарались. Павел и Джек постоянно оказывали давление на соперников, что привело к потере, Джек получил шайбу и отдал ее мне. Павел является важной частью нашей команды, он прибавляет каждую игру", - приводит слова Барбашева сайт клуба.
"Если честно, моя подготовка в плей-офф не отличается от той, что была в регулярном чемпионате. Разве что приходится больше бороться, что я и стараюсь делать каждый год в плей-офф", - добавил нападающий.