Андраде признался, что всегда мечтал играть за "Зенит"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбийский защитник Кевин Андраде после перехода из калининградской "Балтики" в петербургский "Зенит" заявил, что с первых дней в России его целью было играть в таком футбольном клубе.
"Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьезный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей, и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом. Я знал о "Зените" достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Еще до переезда в Россию я связывался с Матео (Кассьеррой), задавал вопросы про страну и услышал от него много хорошего. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как "Зенит". Сейчас эта возможность появилась, и я рассчитываю показать на поле все, на что способен", - цитирует Андраде официальный сайт чемпионов России.
Колумбиец отметил, что хочет провести в "Зените" много лет.
"Главное - стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в "Зените" очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им. Повторюсь, у такого большого клуба есть единственная цель - чемпионство, поэтому это автоматически становится целью для меня и всех партнеров по команде", - добавил футболист.
Андраде играл за "Балтику" с 2024 года и провел за клуб 83 матча, забив три мяча. В составе калининградцев он стал чемпионом Первой лиги и дошел до финала Кубка России. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял шестое место. Также Андраде выступал за колумбийскую "Америку Кали" и аргентинский "Платенсе".
