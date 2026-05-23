Андраде признался, что всегда мечтал играть за "Зенит"
14:08 23.05.2026 (обновлено: 14:13 23.05.2026)
Андраде признался, что всегда мечтал играть за "Зенит"

Андраде: с первого дня в РФ моей целью было играть в таком клубе, как "Зенит"

© Фото : Пресс-служба ФК "Америка де Кали"Колумбийский защитник Кевин Андраде
Колумбийский защитник Кевин Андраде
© Фото : Пресс-служба ФК "Америка де Кали"
Колумбийский защитник Кевин Андраде . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кевин Андраде перешел из калининградской «Балтики» в петербургский «Зенит» и подписал контракт до конца сезона 2030/31.
  • Андраде заявил, что с первого дня в России его целью было играть в таком клубе, как «Зенит».
  • Защитник отметил, что хочет провести в «Зените» много лет и стать чемпионом.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Колумбийский защитник Кевин Андраде после перехода из калининградской "Балтики" в петербургский "Зенит" заявил, что с первых дней в России его целью было играть в таком футбольном клубе.
В субботу "Зенит" объявил о переходе 26-летнего Андраде из "Балтики". Колумбиец подписал контракт до конца сезона-2030/31.
"Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьезный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей, и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом. Я знал о "Зените" достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Еще до переезда в Россию я связывался с Матео (Кассьеррой), задавал вопросы про страну и услышал от него много хорошего. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как "Зенит". Сейчас эта возможность появилась, и я рассчитываю показать на поле все, на что способен", - цитирует Андраде официальный сайт чемпионов России.
Колумбиец отметил, что хочет провести в "Зените" много лет.
"Главное - стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в "Зените" очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им. Повторюсь, у такого большого клуба есть единственная цель - чемпионство, поэтому это автоматически становится целью для меня и всех партнеров по команде", - добавил футболист.
Андраде играл за "Балтику" с 2024 года и провел за клуб 83 матча, забив три мяча. В составе калининградцев он стал чемпионом Первой лиги и дошел до финала Кубка России. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял шестое место. Также Андраде выступал за колумбийскую "Америку Кали" и аргентинский "Платенсе".
