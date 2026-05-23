Эксперт рассказала, чем импактные алмазы лучше других камней - РИА Новости, 23.05.2026
04:01 23.05.2026 (обновлено: 04:02 23.05.2026)
Эксперт рассказала, чем импактные алмазы лучше других камней

РИА Новости: импактные алмазы могут быть эффективнее при разработке инструментов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импактные алмазы могут быть эффективнее промышленных или синтетических камней при разработке режущих и шлифовочных инструментов.
  • Импактные алмазы обладают высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам.
  • По мнению эксперта, импактные алмазы могут стать альтернативой китайской синтетике в высокотехнологичных отраслях промышленности.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Импактные алмазы могут быть эффективнее промышленных или синтетических камней при разработке режущих шлифовочных инструментов, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Импактные алмазы образуются в результате падения метеорита на Землю. Крупнейшее в мире месторождение подобных кристаллов находится в Попигайском кратере в Сибири, который возник около 35 миллионов лет назад. В отличие от кимберлитовых алмазов эти камни, как правило, небольшого размера, непрозрачны и имеют дефекты. При этом они обладают уникальными свойствами, например, высокой абразивностью и стойкостью к высоким температурам.
"Для основного промышленного применения алмазов, - для разработки режущих, шлифочных инструментов, например, в пилах для резки бетона, бурения глубоких скважин, для сверхточной обработки оптики и сверхтвердых материалов, в ряде случаев использовать импактные алмазы может быть эффективнее", - рассказала Левашенко.
По ее словам, последние научные исследования в области минералогии РАН за 2019-2026 годы показывают, что есть основания считать такую продукцию ценнее синтетики и других промышленных алмазов.
Например, композиты и микропорошки, которые потом применяются для производства инструментов для резки или бурения, по результатам различных испытаний демонстрировали высокую износостойкость (в 3–6 раз в сравнении с аналогами) и термоустойчивость к экстремальным температурам.
Так, продукция на их основе может меньше стираться при эксплуатации, лучше шлифовать поверхность, объяснила эксперт.
"Их свойства могут позволить импактным алмазам стать альтернативой китайской синтетике в высокотехнологичных отраслях мировой промышленности... можно рассмотреть этот ресурс для точечного замещения промышленных алмазов в отраслях электроники, оборонной промышленности, ракетостроении, машиностроении, медицине, атомной энергетике", - добавила она.
Институт Гайдара
Российская академия наук
 
 
