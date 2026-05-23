Рейтинг@Mail.ru
"Акрон" не пустил "Ротор" в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:33 23.05.2026 (обновлено: 20:42 23.05.2026)
"Акрон" не пустил "Ротор" в РПЛ

"Акрон" проиграл "Ротору", но сохранил место в Российской премьер-лиге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче со счетом 0:1.
  • "Акрон" сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче, но сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Глеб Шильников (49-я минута).
Премьер-лига - квалификация
23 мая 2026 • начало в 18:30
Завершен
Акрон
0 : 1
Ротор
49‎’‎ • Глеб Шильников
(Саид Алиев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первый матч, прошедший в Волгограде 20 мая, завершился победой "Акрона" со счетом 2:0.
"Акрон" по итогам сезона занял 13-е место в РПЛ. "Ротор" стал четвертым в таблице Первой лиги. Волгоградский клуб в последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2020/21.
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Динамо Мх - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило место в РПЛ
Вчера, 17:52
 
ФутболСпортАкрон (Тольятти)РоторРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала