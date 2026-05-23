"Акрон" не пустил "Ротор" в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче со счетом 0:1.
- "Акрон" сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче, но сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Глеб Шильников (49-я минута).
Премьер-лига - квалификация
23 мая 2026 • начало в 18:30
Завершен
Первый матч, прошедший в Волгограде 20 мая, завершился победой "Акрона" со счетом 2:0.
"Акрон" по итогам сезона занял 13-е место в РПЛ. "Ротор" стал четвертым в таблице Первой лиги. Волгоградский клуб в последний раз выступал в РПЛ в сезоне-2020/21.