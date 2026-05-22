Тренер Звягин допустил возможность продолжения работы в "Локомотиве" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Хоккей
 
00:06 22.05.2026
Тренер Звягин допустил возможность продолжения работы в "Локомотиве"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина.
  • Хартли объявил о завершении тренерской карьеры после победного матча.
  • Сергей Звягин допустил возможность продолжения работы в «Локомотиве», если клуб посчитает его полезным для команды.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Помощник главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли Сергей Звягин в разговоре с РИА Новости назвал особенным сотрудничество с канадцем, а также допустил возможность продолжения своей работы в хоккейном клубе.
"Локомотив" в четверг обыграл "Ак Барс" (3:2) и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После победного матча Хартли объявил о завершении тренерской карьеры.
"Мы уже работали и с (ассистентом Хартли Майком) Пелино, и с Хартли. С Майком я выигрывал в Магнитогорске, с Бобом - в "Авангарде". Очень трогательно, что именно мы втроем делим друг с другом эту радость. Я очень счастлив за Боба и за то, что он завершил свою карьеру именно здесь. Что касается моего будущего в "Локомотиве", то я пока этого не знаю. Контракт заканчивается. Посмотрим, что будет дальше. Если "Локомотив" почувствует, что я могу быть полезен команде, то я рассмотрю это предложение", - сказал Звягин.
ХоккейСпортАк БарсАвангардКХЛ 2025-2026Боб ХартлиСергей Звягин
 
