МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Франции по волейболу Евгений Гребенников покинул петербургский "Зенит" после пяти лет в клубе, сообщается в Telegram-канале команды.

Гребенников являлся капитаном клуба и выступал в его составе на протяжении пяти лет, проведя суммарно 198 матчей.

"Мы навсегда запомним каждый твой сыгранный в защите мяч! Спасибо тебе за тысячи незабываемых моментов, которые ты подарил клубу и болельщикам!" - говорится в сообщении клуба.

Гребенников 35 лет. Он сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова , является уроженцем французского Ренна и воспитанником местной команды. На протяжении карьеры он также выступал в составе немецкого "Фридрихсхафена", а также итальянских клубов "Кучине-Лубе", " Трентино " и "Модена".