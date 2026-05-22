МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Франции по волейболу Евгений Гребенников покинул петербургский "Зенит" после пяти лет в клубе, сообщается в Telegram-канале команды.
Гребенников являлся капитаном клуба и выступал в его составе на протяжении пяти лет, проведя суммарно 198 матчей.
"Мы навсегда запомним каждый твой сыгранный в защите мяч! Спасибо тебе за тысячи незабываемых моментов, которые ты подарил клубу и болельщикам!" - говорится в сообщении клуба.
Гребенников 35 лет. Он сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, является уроженцем французского Ренна и воспитанником местной команды. На протяжении карьеры он также выступал в составе немецкого "Фридрихсхафена", а также итальянских клубов "Кучине-Лубе", "Трентино" и "Модена".
В 2011 году он дебютировал в составе сборной Франции по волейболу, с которой впоследствии дважды выигрывал золотые медали Олимпиады (2020, 2024), два раза завоевывал золото Мировой лиги (2015, 2017), побеждал на чемпионате Европы (2015) и дважды - в Лиге наций (2022, 2024).