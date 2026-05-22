ВС России уничтожили более 80 боевиков "Азова"* на Рубцовском направлении
15:15 22.05.2026
ВС России уничтожили более 80 боевиков "Азова"* на Рубцовском направлении

  • Атака "Азова"* на Рубцовском направлении обернулась потерей 15 единиц техники и более 80 боевиков.
  • Операцию спланировал командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.
  • Бой, закончившийся полным истреблением военных ВСУ, произошел на стыке ДНР и Харьковской области в районе населенных пунктов Малеевка, Лозовое и Волчий Яр.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Атака "Азова"* на рубцовском направлении обернулась 15 единицами сожженной техники и свыше 80 убитыми, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким атака на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники", - рассказал собеседник агентства.
Произошло это на стыке ДНР и Харьковской области - в районе населенных пунктов Малеевка, Лозовое и Волчий Яр. Использовались быстроходные западные и украинские бронированные машины ("МаксПро" и "Козак"), БТР (американских "Страйкер", М-113 и финские "Патриа").
"Наши артиллеристы и операторы БПЛА работали методично и безжалостно. Часть "элитных" штурмовиков сгорела заживо в машинах", - добавил собеседник.
* террористическая организация, запрещена в России.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей БилецкийВооруженные силы Украины
 
 
