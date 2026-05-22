США следят за ситуацией в Старобельске, заявила зампостпреда США при ООН

ООН, 22 мая - РИА Новости. США следят за ситуацией в Старобельске, заявила зампостпреда Штатов при ООН Тэмми Брюс на заседании Совбеза в связи с атакой ВСУ по общежитию.
"Мы следим за сообщениями о погибших и раненых в Луганске ночью", - сказала Брюс.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.