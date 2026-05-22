Зампостпреда США при ООН призвала остановить смерти от конфликта на Украине

ООН, 22 мая - РИА Новости. Зампостпреда Штатов при ООН Тэмми Брюс на заседании в Совбезе по Старобельску призвала немедленно остановить смерть и разрушения, вызываемые конфликтом на Украине.
"Смерть и разрушения должны быть немедленно прекращены", - сказала Брюс во время заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.