13:16 22.05.2026 (обновлено: 13:28 22.05.2026)
"Парма" и РФБ поддержали пострадавших в ДТП на Урале баскетболистов

© Фото : СК РоссииДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про" в Челябинской области
ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про" в Челябинской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пермская «Парма» и Российская федерация баскетбола (РФБ) выразили поддержку игрокам и персоналу команды «Бионорд Про», пострадавшим в автомобильной аварии в Челябинской области.
  • Водитель микроавтобуса Mercedes, в котором находились игроки, выехал на встречную полосу в запрещенном месте, столкнулся с грузовой «Газелью» и погиб, еще пять человек пострадали.
  • Состояние пострадавших игроков оценивается как удовлетворительное, они планируют выехать в Пермь на поезде.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пермская "Парма" и Российская федерация баскетбола (РФБ) выразили поддержку игрокам и персоналу команды "Бионорд Про", пострадавшим в результате автомобильной аварии в Челябинской области.
Инцидент произошел утром пятницы в районе Златоуста. Водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте, столкнулся с грузовой "Газелью" и погиб, еще пять человек пострадали, в том числе трое участников взрослой баскетбольной команды.
"РФБ выражает поддержку и желает скорейшего выздоровления игрокам и персоналу команды "Бионорд Про". Сегодня утром автобус с игроками попал в аварию в Челябинской области, команда возвращалась из Магнитогорска в Пермь. Игроки получили легкие травмы и были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Выражаем соболезнования родственникам и близким водителя автобуса, он погиб на месте", - говорится в сообщении федерации.
Сообщалось, что игроки команды обратились в поликлинику Златоуста. Все они были осмотрены медицинскими специалистами, получили необходимую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В пятницу они планируют выехать в Пермь на поезде.
"Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про". К сожалению, водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Выражаем соболезнования родственникам и близким. Оператор Денис Обметкин, который возвращался из Магнитогорска вместе с нашей командой, прооперирован в больнице города Златоуста. Поддержим парней", - говорится в сообщении "Пармы".
