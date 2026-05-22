"Парма" и РФБ поддержали пострадавших в ДТП на Урале баскетболистов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пермская "Парма" и Российская федерация баскетбола (РФБ) выразили поддержку игрокам и персоналу команды "Бионорд Про", пострадавшим в результате автомобильной аварии в Челябинской области.
"РФБ выражает поддержку и желает скорейшего выздоровления игрокам и персоналу команды "Бионорд Про". Сегодня утром автобус с игроками попал в аварию в Челябинской области, команда возвращалась из Магнитогорска в Пермь. Игроки получили легкие травмы и были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Выражаем соболезнования родственникам и близким водителя автобуса, он погиб на месте", - говорится в сообщении федерации.
Сообщалось, что игроки команды обратились в поликлинику Златоуста. Все они были осмотрены медицинскими специалистами, получили необходимую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В пятницу они планируют выехать в Пермь на поезде.
"Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды "Бионорд Про". К сожалению, водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Выражаем соболезнования родственникам и близким. Оператор Денис Обметкин, который возвращался из Магнитогорска вместе с нашей командой, прооперирован в больнице города Златоуста. Поддержим парней", - говорится в сообщении "Пармы".