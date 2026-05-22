"Парма" и РФБ поддержали пострадавших в ДТП на Урале баскетболистов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пермская "Парма" и Российская федерация баскетбола (РФБ) выразили поддержку игрокам и персоналу команды "Бионорд Про", пострадавшим в результате автомобильной аварии в Челябинской области.

Сообщалось, что игроки команды обратились в поликлинику Златоуста. Все они были осмотрены медицинскими специалистами, получили необходимую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В пятницу они планируют выехать в Пермь на поезде.