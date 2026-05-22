В Госдуме назвали уничтожение детей в Донбассе реальной политикой Украины

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия Владимира Зеленского хладнокровно наносит огневое поражение по мирным людям, уничтожение детей Донбасса - реальная и сознательная политика Украины, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.

"Украинская сторона нанесла крайне жестокий удар по спящим беззащитным подросткам, 35 из которых получили ранения разной степени тяжести и многие еще остаются под завалами", - добавила депутат.

По словам Чемерис, еще Великая Отечественная война показала, что террор в отношении самых беззащитных жителей страны имеет одну цель - сломать их волю, запугать их, но тактика выжженной земли не сработала тогда и не сработает сейчас, и враг все равно будет побежден.