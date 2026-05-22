Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия Владимира Зеленского хладнокровно наносит огневое поражение по мирным людям, уничтожение детей Донбасса - реальная и сознательная политика Украины, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, комментируя атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек получили ранения при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"Мы не впервые видим, как армия Зеленского хладнокровно наносит огневое поражение по мирным людям, по их детям. Приходится констатировать, что уничтожение детей Донбасса - реальная и сознательная политика Украины", - сказала Чемерис.
Она отметила, что атака ВСУ учебного корпуса и общежития в Старобельске Луганской области - очередной циничный и беспринципный факт "гитлеризации" действующего украинского режима.
"Украинская сторона нанесла крайне жестокий удар по спящим беззащитным подросткам, 35 из которых получили ранения разной степени тяжести и многие еще остаются под завалами", - добавила депутат.
По словам Чемерис, еще Великая Отечественная война показала, что террор в отношении самых беззащитных жителей страны имеет одну цель - сломать их волю, запугать их, но тактика выжженной земли не сработала тогда и не сработает сейчас, и враг все равно будет побежден.
