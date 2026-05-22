Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина ведет серьезную деструктивную деятельность против Африки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
- Обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной, террористические группировки джихадистского толка стремятся расширить зоны своего влияния, сказал Венедиктов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украина ведет серьезную деструктивную деятельность против Африки, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Обстановка в Мали, Сахаро-Сахельской зоне в целом и других регионах Африки остается сложной, террористические группировки джихадистского толка стремятся расширить зоны своего влияния, сказал Венедиктов.
"В условиях сохраняющейся турбулентности укрепление сотрудничества с Африкой в области борьбы с терроризмом представляется важной задачей. Тем более, что серьезную деструктивную деятельность против Африки ведет Украина, а Франция всеми силами стремится вернуть себе утраченное влияние", - подчеркнул он.
Подготовка третьего саммита Россия-Африка, запланированного на 28-29 октября в Москве, будет обсуждаться в рамках I Международного форума по безопасности, предстоящего в конце мая в России, сообщил Венедиктов. По его словам, на форуме ожидается участие африканских партнеров из 50 государств континента.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26-29 мая в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
Полностью текст интервью читайте в 9.00 на сайте ria.ru.